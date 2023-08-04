محافظ الإسكندرية: زراعة نحو ٢٠٠ ألف شجرة بالأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" وحتى الان بزراعة نحو ٢٠٠ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

هذا وقد وجه الشريف الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني أنه خلال الأسبوع الخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة؛ تم زراعة ٢٨١٧٠ شجرة بحى عامرية أول ، و ١٩١٥٣ شجرة بمركز ومدينه برج العرب، بالإضافة إلى ١٠٧٧٠ شجرة بحى وسط، و ١٠٣٠٠ شجرة بحى العامرية ثان، وزراعة ٩٧٧٩ شجرة بحى المنتزة ثان، و ٩٥٦٠ شجرة بحى شرق، و ٦٤٩٠ شجرة بحى المنتزة أول، و ٦٠٧١ شجرة بحى العجمى، وزراعة ٣٩٤٩ شجرة بحى غرب.