ads
الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: زراعة نحو ٢٠٠ ألف شجرة بالأحياء

زراعة الإسكندرية
زراعة الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تسعى إلى  زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة ١٠٠ مليون شجرة" وحتى الان بزراعة نحو ٢٠٠ ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

هذا وقد وجه الشريف الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني أنه خلال الأسبوع الخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة ١٠٠ مليون شجرة؛ تم زراعة ٢٨١٧٠ شجرة بحى عامرية أول ، و ١٩١٥٣ شجرة بمركز ومدينه برج العرب، بالإضافة إلى ١٠٧٧٠ شجرة بحى وسط، و ١٠٣٠٠ شجرة بحى العامرية ثان، وزراعة ٩٧٧٩ شجرة بحى المنتزة ثان، و ٩٥٦٠ شجرة بحى شرق، و ٦٤٩٠ شجرة بحى المنتزة أول، و ٦٠٧١ شجرة بحى العجمى، وزراعة ٣٩٤٩ شجرة بحى غرب.

أحياء الإسكندرية الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حي العامرية ثان زراعة ١٠٠ مليون شجرة