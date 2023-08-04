السيطرة على حريق محدود بأحد البنوك بطريق الكورنيش ببني سويف

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، بالإشراف على أعمال السيطرة على حريق محدود داخل فرع البنك التجاري الدولي "CIB"بكورنيش النيل مدينة بني سويف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتم توجيه سيارة إسعاف والحماية المدنية والسيطرة على الحريق المحدود "دخان بدون لهب" بعد فصل التيار عن ضفيرة مغذية لماكينة الصراف الآلى، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس المدينة والأستاذ علاء عيد مدير الأزمات بديوان عام المحافظة ومسؤولى البنك.