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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق محدود بأحد البنوك بطريق الكورنيش ببني سويف

جانب من متابعة السكرتير
جانب من متابعة السكرتير العام المساعد الحريق
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قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف، بالإشراف على أعمال السيطرة على حريق محدود داخل فرع البنك التجاري الدولي "CIB"بكورنيش النيل مدينة بني سويف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتم توجيه سيارة إسعاف والحماية المدنية والسيطرة على الحريق المحدود "دخان بدون لهب" بعد فصل التيار عن ضفيرة  مغذية لماكينة الصراف الآلى، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس المدينة والأستاذ علاء عيد مدير الأزمات بديوان عام المحافظة ومسؤولى البنك.

أحد البنوك السكرتير العام المساعد السيطرة على حريق ببني سويف حماية المدنية