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الجمعة 04 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصور الثقافة تواصل فعالياتها بمهرجان العلمين

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
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 تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الأسبوع المقبل في الفترة من 4 إلى 10 أغسطس الحالي، تواصل بها استمرار حالة الزخم الكبير لأنشطتها التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

وتستمر الهيئة في مشاركتها بمهرجان العلمين الجديدة، المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، للأسبوع الثاني، بعروض لفرق الشرقية وأسوان والأنفوشي، على مدار يومي الجمعة والسبت، والتي دشنتها الأسبوع الماضي وأشعلت بها أجواء المهرجان مع الجمهور الذي تفاعل مع ألوان الفنون الشعبية لفرق الهيئة.

وضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" تواصل الهيئة عروض فرق الفنون الشعبية التابعة لها، ومنها" مطروح، بورسعيد، الغربية، قنا" والتي تقدم عروضها الفنية والاستعراضية المعبرة عن تراثها الفني وفلكلورها الشعبي وذلك في مدن رأس البر، دمياط الجديدة، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد.

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