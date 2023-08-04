زاخاروفا بعد محاكمة ترامب بتهمة التدخل بانتخابات 2020: "عشنا لنرى هذا اليوم"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على نتائج جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في واشنطن، حيث قالت "عشنا بالطبع، لنرى هذا اليوم"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلجرام" بعبارات التندر: "لقد عشنا حقا حتى هذا اليوم. وأصبح ممنوعا على المواطنين الأمريكين أنفسهم حشر أنفسهم، والتدخل في الانتخابات الأمريكية".

وجاءت تصريحات زاخاروفا في أول رد على مخرجات جلسة محاكمة ترامب التي جرت يوم الخميس في العاصمة واشنطن، حيث دفع ترامب ببراءته ولم يقر باقترافه أي ذنب في تهمة التدخل بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي أول تعليق رسمي له، عقب جلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الخميس، وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لائحة الاتهام ضده على خلفية أعمال الشغب في يناير 2021 في واشنطن العاصمة بأنها "اضطهاد سياسي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قررت المحكمة عدم إيداع ترامب الحبس، حيث أمرت بالإفراج عنه، وذلك بعد تعهده بالمثول أمام القضاء والامتثال للقانون.

وكان ترامب قد دفع ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه، مصرحا بأنه غير مذنب في قضية التدخل في انتخابات 2020 وفي الهجوم على مبنى "الكابيتول".