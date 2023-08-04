المحكمة الفيدرالية تقرر عدم إيداع دونالد ترامب في الحبس

قرّرت المحكمة الفيدرالية عدم إيداع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الحبس، وأمرت بالإفراج عنه بعد تقديمه الوعود بالمثول أمام القضاء والامتثال للقانون، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ودفع ترامب ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه غير مذنب في قضية التدخل في انتخابات 2020، والهجوم على مبنى "الكابيتول".

وقبل قليل من نهار يوم الخميس، وصل ترامب إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، لمواجهة مجموعة تهم ذات طابع جنائي بخصوص مناورات لقلب نتائج انتخابات 2020.

وكان من المتوقع أن يدفع ترامب، الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض عقب انتخابات الرئاسة عام 2024، ببراءته أمام المحكمة، حيث صرح قبل ساعات من مثوله أمام المحكمة بأن الديمقراطيين يستخدمون القضاء "كسلاح ضده".

وكان ترامب قد صرح في خطاب موجه لمؤيديه أنه يواجه تهما موجبة لعقوبات بحوالي 561 عاما في السجن في ثلاث قضايا جنائية.