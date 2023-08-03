جامعة بدر تنعى الدكتور فوزى تركى

تنعى جامعة بدر، بكل مشاعر الحزن "الدكتور فوزى على تركى" رئيس الجامعة، ويتقدم الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، نيابة عن كافة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة بخالص التعازى للمجتمع العلمى، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله، ومحبيه الصبر والسلوان، وداعيًا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

من هو الراحل "الدكتور فوزى تركى" رئيس جامعة بدر فى القاهرة:

1- رئيس جامعة بدر فى القاهرة.

2- رئيس ومؤسس جامعة كفرالشيخ.

3- رئيس جامعة هليوبوليس.

4- رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامى.

5- عضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة.