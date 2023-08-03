بحضور استشاريين من طب قناة السويس.. إنهاء قوائم الانتظار بقسم القسطرة القلبية بقنا العام

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفى قنا العام للاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للفريق الطبي المكون من استشاريّ القلب بجامعة قناة السويس والمُكلفين من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بإنهاء قوائم انتظار عمليات القسطرة القلبية بالمحافظة.

رافقه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير عام مستشفى قنا العام، حيث ضم الفريق الطبي كلا من الدكتور عبد الرحمن الطحان عميد كلية الطب بجامعة السويس، والدكتور محمد حمزة رئيس قسم القسطرة القلبية بجامعة قناة السويس، والدكتور اسلام السيد نائب رئيس قسم القسطرة القلبية، والدكتورة كريمة حامد والدكتور محمود النيدي من القطاع العلاجي بوزارة الصحة.

وأوضح محافظ قنا، أن الفريق الطبي من المقرر ان يقوم بإجراء عمليات القسطرة القلبية لعدد 58 حالة على قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بقنا وجامعة قناة السويس لنقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية في عدد من التخصصات الطبية الهامة للتعرف على أحدث التقنيات وآخر ما توصل إليه العلم في المجال الطبي مما يساهم بشكل فعال في توفير الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

كما حرص الداودي على تفقد عدد من المرضى بعد إجراء عمليات القسطرة القلبية للاطمئنان على وضعهم الصحي، موجها بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وافق علي توفير استشاريين قلب من جامعة قناة السويس للقيام بعمليات القسطرة القلبية للقضاء علي قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، وذلك استجابة منه لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال زيارته الأخيرة لمحافظة قنا.