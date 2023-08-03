رفضت الزواج به فأنهى حياتها.. نيرة أشرف جديدة في المنوفية| فيديو

الخميس 03/أغسطس/2023 - 04:37 م

قام عاطل بإنهاء حياة سيدة في أحد شوارع قرية طوخ بمركز بركة السبع، بعدما تقدم لخطبتها أكثر من مرة ورفضت الزواج به لسوء سيرته.

تتبع المتهم الضحية أثناء خروجها من المنزل وانهال عليها بسلاح أبيض، وطعنها 5 طعنات، وحاول الهروب بعدها، إلا أن الأهالي أمسكوا به.

تم نقل السيدة إلى مستشفى التعليمي بشبين الكوم، في محاولة لإنقاذها ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل.

وألقت قوات الأمن القبض علي المتهم، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

يذكر أن الضحية مطلقة ولديها طفلين تقوم برعايتهما وتبلغ من العمر 26 عامًا، والمتهم ظل يطاردها في الشوارع لإجبارها على الزواج منه، وبسبب رفضها قرر الانتقام منها وإنهاء حياتها ومزقها بالسلاح الأبيض.