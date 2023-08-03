توقيع الكشف الطبي على 345 مواطنا بقرية الجهاد خلال قافلة متكاملة لجامعة المنيا

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، قافلة بيئية متكاملة جديدة لقرية الجهاد بمركز العدوى بمحافظة المنيا، لتقديم خدمات الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.

وأكد الدكتور عصام فرحات علي حرص الجامعة على انتظام إطلاق قوافلها الخدمية لخدمة أهالي قري المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري التي يرعاها رئيس الجمهورية، وذلك ضمن خطتها للتوسع في القوافل التنموية لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية بمشاركة نخبة من الكوادر الجامعية المتميزة في العديد من التخصصات، إلي جانب تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الجامعية لاستكمال علاجها.

وأشار رئيس الجامعة أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٣٤٥ مواطنًا من أهالي القرية في تخصصات: الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - الرمد - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب – الصدر، وتم صرف الأدوية مجانًا للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة، كما قام فريق كلية التمريض بتنظيم عدة ندوات للتوعية الصحية عن أورام الثدي والفحص الذاتي للثدي، وتوعية صحية عن التعامل مع اصابات الاطفال والامراض المزمنة، موضحًا بأن الجامعة تواصل تنفيذ حملتها التوعوية لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، والتي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع.

وتجدر الإشارة إلي أنه شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضي الي العيادات الطبية بالقافلة.