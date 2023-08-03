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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط الأجنبي المتهم بالتعدي على "كلب" بسكين وإصابته في العجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول المتهم بالتعدي علي كلب بسكين واصابته في العجوزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مفوض عن إحدى مؤسسات حماية الحيوان التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى  برصد المؤسسة تداول مقطع فيديو يتضمن معاتبة سيدة لأحد الأشخاص لتعديه بسكين على"كلب" وإصابته بجرح قطعى بالوجه بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه  مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول"، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة حال تواجده أمام المطعم محل عمله وعلل قيامه بذلك لقيام الكلب بالتصرف بأسلوب عدائى تجاه قطط الشوارع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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