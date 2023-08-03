اليوم.. اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام المتأخرة

يبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، صرف مستحقات الحكام المتأخرة وتحديدا حكام الدرجتين الثانية والثالثة.



كان اتحاد الكرة وعد الحكام بصرف المستحقات المتأخرة بعد اجتماع وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد مع عدد كبير من الحكام، قبل أن يبدأ اليوم صرف هذه المستحقات.



من ناحية أخرى قرر البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر انعقاده الاثنين ، للحديث عن استعدادات الحكام للموسم الجديد، وخطة المرحلة المقبلة من إقامة معسكرات و تطوير للحكام و تقنية حكم الفيديو var ، ليقام المؤتمر عقب انتهاء مؤجلات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.



وحدد فيتور بيريرا 6 أغسطس المقبل موعدا للمعسكر الأول للحكام استعدادا للدورى الجديد، الذى ينطلق منتصف سبتمبر المقبل، ويشمل المعسكر تدريبات الحكام داخل الملعب وكذلك على تقنية الفيديو.