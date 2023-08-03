اليوم.. منتخب الفراعنة يواجه التشيك في مونديال كرة اليد للناشئين

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئين مواليد 2004 بقيادة وائل عبد العاطي المدير الفني، مواجهة قوية، اليوم الخميس، أمام منتخب التشيك، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على قناة أون تايم سبورتس.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اليابان وأيسلندا والتشيك.

واستطاع احفاد الفراعنة التغلب في أولى الجولات علي الفوز علي منتخب اليابان بنتيجة 42/30، وحصل زياد حشاد لاعب منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2004 على أفضل لاعب فى المباراة.

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في البطولة تضمن 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان المنتخب قد خاض أيضا معسكر مغلق في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عدد من المباريات الودية.