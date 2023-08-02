عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات رقم "56".

بورسعيد تستعد لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات رقم 56

و شهد الاجتماع مناقشة محافظ بورسعيد عدد من الإجراءات التنسيقية بين الأجهزة التنفيذية لتنظيم البطولة والخروج بها على أعلى مستوى وبشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على تقديم كامل الدعم بما يحقق سبل الراحة للمتسابقين القادمين من المحافظات الأخرى خلال فعاليات البطولة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.