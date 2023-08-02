اللواء سمير فرج يكشف كواليس مهمة في ذكرى غزو العراق للكويت.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن 3 أغسطس يوافق ذكرى غزو العراق للكويت، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي اعتبار صدام حسين الكويت محافظة من محافظات العراق، ووضع لها رقم المحافظة الـ19 لبلاده.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس الراحل حسني مبارك كان له دور مهم في هذه الفترة، والتي وصفها بأنها أسوأ فترات حياته.

وتابع: الرئيس مبارك وصل العراق وجلس مع الرئيس صدام حسين ونفى الأخير فكرة غزوه العراق، لكن الرئيس مبارك لم يؤمن بما قاله صدام، وأبلغ بذلك الكويت والسعودية وبعض القادة العرب، حتى حدث غزو صدم يوم الثالث من أغسطس، منوها أن مصر دفعت بـ40 ألف مقاتل في تحالف عسكري -مكون من 34 دولة- من وحدات «الصاعقة، والمدرعات، والمشاة، وغيرهم من القوات المسلحة المصرية بعد موافقة مجلس النواب المصري.

واستكمل: الرئيس مبارك كان أول من أكد على دعم الكويت بشأن استقرار الأمن القومي العربي، وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما حفاظ مصر على العهد وحماية الوطن العربي باعتبارها داعمة للشعب العربي.