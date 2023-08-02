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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

للعام السابع.. "تعليم الجيزة" تشارك في مسابقة تحدي القراءة العربي

جانب من التصفيات
جانب من التصفيات
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شاركت مديرية الجيزة التعليمية  في التصفيات الأولى بمسابقة تحدي القراءة العربي للعام السابع على مستوى المدارس والتصفية الثانية على مستوى الإدارات. 

فاز في التصفيات الأولى 44 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة وتم تصعيد طالبين للتصفية على مستوى الجمهورية من تعليم الجيزة.

 فاز الطالب محمد إيهاب محمد،من مدرسة المتفوقين، التابعة لإدارة حدائق أكتوبر، بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية من ضمن عشرة مراكز وسيسافر إلى دولة الإمارات للتقييم على مستوى العالم العربي، ومن ذوي الهمم فاز الطالب معاذ محمود أحمد من المدرسة الدولية التابعة لإدارة الشيخ زايد.

كانت شروط المسابقة أن يقوم الطالب بالقراءة 50 كتابا في فروع المعرفة المختلفة ويقوم بتلخيصها.

تحدى القراءة العربي التعليم دولة الامارات ذوي الهم