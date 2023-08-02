"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة القليوبية بالأسلحة النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين طرفى بالقليوبية وضبط طرفى المشاجرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً الادعاء بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقليوبية.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بين طرف أول: (إحدى السيدات، زوجها وخالها) ، طرف ثان: (5 أشخاص "أنجال عمومة أحد أفراد الطرف الأول") إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدى مما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون استخدام أية أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

