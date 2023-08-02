خبير علاقات دولية: الغرب يدعم أوكرانيا بأسلحة لن تحسم المعركة

أكد طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة ولا جديد هناك أو تطور نوعى بمعنى أن الغرب والناتو بقيادة الولايات المتحدة حريصين على عدم استفزاز فلاديمير بوتين رئيس روسيا، حتى لا يضطر لاستخدام أسلحة تقليدية.

وأضاف طارق البرديسى خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الأسلحة التى تزود بها الناتو أوكرانيا فى حدود المتعارف عليه، ولا يسمح بتزويدها بأسلحة بعيدة المدى واستراتيجية تؤثر بشكل مباشر على نتيجة المعارك، لكنها أسلحة دعم غير مباشر يسمح باستمرار هذه العمليات ولكن لا تحسم أمر هذه العمليات.

وأكد أن مطالبات وتصريحات زيلينسكى جوفاء لا تقدم ولا تؤخر، والناتو والغرب لا يتحركان من خلال هذه التصريحات ولكن تحركه مصالحه والتى تحدد حجم المساعدات المقدمة لروسيا الاتحادية، موضحا أن الإمكانيات والسلاح والمساحة والطبيعة الروسية كانت سخية والنفس الطويل لروسيا يسمحان باستمرار هذه المعارك وعدم تأثر الروس بشكل مباشر بعكس الناتو لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد.