أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023

تراجعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 ، متأثرا بانخفاض المعدن الأصفر عالميا خلال تعاملات الأمس بقيمة 25 دولارا في الاوقية لتتراجع العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.25% إلى 1984 دولارا للأوقية فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.95% إلى 1947 دولار للأوقية.

و سجل سعر الذهب عيار 21 لـ يسجل نحو 2155 جنيها للبيع، و2145 جنيها للشراء

وصل سعر الذهب عيار 24 الآن لـ 2462.75 جنيه للبيع، 2451.5 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الذهب عيار 22 ليسجل 2257.5 جنيه للبيع، 2247.25 جنيه للشراء.

وهبط سعر الذهب عيار 21 ( الاكثر مبيعا و انتشارا في السوق المصري، عند مستوى 2155 جنيها للبيع، و2145 جنيها للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 18 هبوطًا عند مستوى 1847.25 جنيه للبيع، 1838.5 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 14 فتراجع عند 1436.75 جنيه للبيع، 1430 جنيه للشراء.

كما انخفض سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 1231.5 جنيه للبيع، و1225.75جنيه للشراء.

كما هبط سعر الذهب عيار 9 لمستوى 923.5 جنيه للبيع، و919.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب ، و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) حوالي 17240 جنيها للبيع، و 17160 جنيها للشراء .



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.