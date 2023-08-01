موسكو: نظام كييف حاول مهاجمة سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية بالبحر الأسود بزوارق مسيرة.

وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الثلاثاء "نفذ نظام كييف الليلة الماضية محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاثة زوارق مسيرة على سفن نقل مدنية روسية في طريقها إلى مضيق البوسفور بالجزء الجنوب الغربي للبحر الأسود".

كانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن سفن الدورية الروسية تمكنت أيضًا من تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمتها في البحر الأسود على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب ميناء سيفاستوبول.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية المئات من الجنود الأوكرانيين على عدة محاور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة: "نجحت وحدات تجمع قوات (الوسط) الروسية وضربات الطيران الحربي ونيران المدفعية في صد ثلاث هجمات للعدو على محور كراسني ليمان بمناطق بلدات رايجورودكا ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه تم القضاء على أكثر من 75 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث سيارات مدرعة قتالية وشاحنتين صغيرتين ومدفعي هاوتزر ومدفع جفوزديكا"، منوها بإحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في هذا المحور من الجبهة.

وتابع البيان: "لقد استهدفت القوات الروسية وحدات الألوية الميكانيكية 21 و63 و66 للقوات المسلحة الأوكرانية بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعة خاركييف".

وذكرت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 220 عسكريًا، بالإضافة لتدمير معدات عسكرية على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مشيرا إلى تصفية أكثر من 220 عسكريًا أوكرانيا على هذين المحورين وتدمير دبابتين و6 مركبات مشاة قتالية ومدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".