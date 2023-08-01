برلماني: المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دورا مهما لدعم ملف الحماية الاجتماعية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلعب دور مهم في دعم ملف الحماية الاجتماعية، من خلال المبادرات التي تتبناها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء، مشيدا بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بجميع عوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن هذه الخطوة تأكيد على دعم وإيمان الشركة المتحدة بكافة المبادرات الرئاسية التي تخدم فئات الشعب المصري الأكثر احتياجا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة تسير في طريق البناء والتنمية داخل الجمهورية الجديدة، علاوة على تعزيز فكرة المشاركة المجتمعية.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الشركة المتحدة نجحت من خلال المهرجان في وضع مدينة العلمين الجديدة في موقع مميز على خريطة الترفيه في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى الترويج للسياحة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الصناعة الإعلامية في العصر الحديث تشمل كل أنواع دعم للدولة المصرية، مشيرا إلى أن المهرجان ساهم في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن مبادرة حياة كريمة استطاعت تغيير شكل الحياة لكثير من الأسر البسيطة، لاسيما وأن هذه المبادرة استهدفت أهالينا في الريف المصري والصعيد.