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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 712 شاحنة و187 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 402 شاحنة و142 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 310 شاحنة و45 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل والقاهرة وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و159 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1356 راكبا بموانئها. 

- هيئة مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة