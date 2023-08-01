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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي دسوق: نثق في الأهلي.. ولنا مستحقات من انتقال ياسر لفريق زد

فريق الاهلي
فريق الاهلي
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أكد إيهاب عارف نائب رئيس نادي دسوق أن فريقه له مستحقات من انتقال حمدي ياسر من الأهلي إلى نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وقال عارف لبرنامج الماتش: حمدي ياسر انتقل للأهلي وعدلي القيعي أبلغنا أن الأحمر لن يدفع الكثير من الاموال ولكن سوف يضع بنودا إضافية مثل تصعيده للفريق الأول او حصوله على بطولة وقتها يحصل على المزيد من الأموال.

وأردف: فضلا عن وجود ١٥٪ نسبة من إعادة البيع، وهو الآن سوف ينضم لنادي زد.

وأكد: مستحق لنا ١٥٪ حق إعادة البيع فضلا عن حق الرعاية.

وأوضح: كنا نريد ان نعلم تفاصيل تعاقد اللاعب لنتفاوض على مستحقاتنا.

واتم: نثق في إدارة الأهلي ولم نتواصل إلى الآن لآن العقود لم يتم تفعيلها بعد.

إيهاب عارف دسوق الأهلى نادي زد