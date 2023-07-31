"حتشبسوت" في المهرجان القومي للمسرح

يشارك العرض المسرحي "حتشبسوت"، ضمن عروض دار الأوبرا المصرية في الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، ليلتين عرض، في العاشرة مساء غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، على خشبة مسرح الجمهورية.

"حتشبسوت" إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، التابعة لدار الأوبرا المصرية، والذي تدور أحداثه حول "حتشبسوت" أبرز الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا، فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله، وكيف استطاعت أن تواجه الثقافة التي رفضت أن يكون الحاكم أنثى، وبرغم ذلك استطاعت أن تحكم مصر وحققت كل إنجازاتها التي ما زالت خالدة حتى الآن.

يشارك في بطولة العمل أبطال فرقة فرسان الشرق منهم: ياسمين سمير، وفاطمه الشبراوي، ومحمد هلال، وإبراهيم خالد، وأشرف كوداك، وحبيبة إبراهيم، وندي سيد، ومحمد سالم، وهاني حسن، تصميم الديكور والملابس أنيس إسماعيل، وتنفيذ ملابس م. هاله محمود، وتنفيذ الديكور م. أحمد زايد، والإعداد الموسيقي أحمد الناصر، دعاية مصطفي عوض، واضاءة رضا إبراهيم، وأداء صوتي رجوى حامد، ومحمد المتولي، ونادين عطار، والعرض من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي، وإخراج كريمة بدير.

وقد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، السبت الماضي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءا بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.