«نهاية مؤلمة».. ساديو ماني يعلن مغادرة بايرن ميونخ رسميا

أعلن الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، مغادرة ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ماني، في تصريحات صحفية: مغادرة بايرن ميونيخ تؤلمني، كنت أتمنى نهاية مختلفة، كنت أعلم بأنني أستطيع مساعدة الفريق هذا الموسم، وأردت إثبات نفسي للـجميع، وأتمنى كل التوفيق لنادي بايرن وجمهوره."

من جهته، أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، أن النجم السنغالي سيخضع للفحص الطبي اليوم.

وتابع رومانو، عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": ساديو ماني في طريقه للفحوصات الطبية كلاعب النصر السعودي، وسيعقد هذا المساء كما هو متوقع.

وكان ماني قد خرج من قائمة بعثة الفريق البافاري الآسيوية تحضيرا للموسم المقبل، ولم يسافر مع اللاعبين إلى طوكيو، وكان اللاعب السنغالي قد انضم لصفوف بايرن ميونخ الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2025 لكن توترت علاقته بالمدرب واللاعبين ولم يقدم الأداء المنتظر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النصر قدم عرضا بقيمة 37 مليون يورو من أجل ضم ماني، ليزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.