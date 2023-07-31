تطورات مثيرة في مفاوضات بايرن ميونخ وتوتنهام لحسم صفقة هاري كين

كشفت تقارير صحفية بريطانية، تطورات مفاوضات بايرن ميونخ الألماني مع توتنهام الإنجليزي لحسم صفقة هاري كين في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن النادي البافاري يخطط للإسراع في تنفيذ الصفقة، لذا أرسل وفدا، اليوم الاثنين، إلى لندن لعقد محادثات رسمية مع مسؤولي توتنهام، بعد وجود مؤشرات على نجاح الصفقة.

وأوضحت أن إدارة بايرن ميونخ قدم أكثر من عرض إلى توتنهام لإتمام الصفقة كان آخرهم منذ أسبوعين بقيمة 80 مليون يورو، لكن تعنت توتنهام ومالكه، داني ليفي، جعل الصفقة معقدة، إذ يمتد عقده مع السبيرز حتى صيف 2024.

من جهته، قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات بأوروبا، إن إدارة النادي البافاري من المتوقع أن ترفع قيمة عرضها الأخير لضم المهاجم الإنجليزي.

وأشار رومانو إلى أنه من المتوقع اجتماع مسؤولي بايرن ميونخ بنظرائهم في توتنهام، مؤكدا أن الصفقة قد يتم حسمها بعد اتفاق الطرفين.