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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زيارة خاصة لرئيس جامعة المنيا لمتحف برلين لمشاهدة رأس نفرتيتي

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رتبت إدارة متحف المصريات ببرلين، للدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والوفد المرافق له، زيارة خاصة للمتحف بدون حضور وزوار، في سابقة هي الأولي من نوعها، وذلك بعد أن فتح أبوابه قبل موعد عمله بساعة، رافقه فيها بروفيسور فريدريك زايدل؛ لشرح مقتنيات المتحف الذي يضم ما يزيد عن 10 آلاف قطعة أثرية.

وتوقف الدكتور عصام فرحات أمام تمثال الملكة نفرتيتي رمز وشعار جامعة المنيا، وأجمل ملكات الأرض، وزوجة الملك الفيلسوف أخناتون، وأحد أشهر الأعمال الأثرية المصرية القديمة؛ ليتأمل روعة التمثال ونسبه التشريحية، ومفرداته الجمالية، والذي يعتبر بمثابة أيقونة متحف برلين للآثار المصرية، ويمثل رمزًا ثقافيًا، لتربعه على عرش الكنوز الفنية.

وأكد رئيس الجامعة أن الآثار المصرية بكل ما فيها من كنوز وأسرار، دائمًا وأبدًا تمثل عظمة الحضارة المصرية وتميزها ونجاحها في إبهارنا حتى يومنا هذا، وجذب العالم والدول لاقتناء أهم ما يميز الحضارة الإنسانية والتي لا تضاهيها أية حضارة كانت في الماضي أو الحاضر، مشيرًا بأن الحضارة المصرية استطاعت أن تسجل تاريخها وتدونه سواء باللغة الهيروغليفية أو من خلال أعمال فنية يشهد العالم على روعتها ودقتها.

اخبار جامعة المنيا عصام فرحات رئيس جامعة المنيا