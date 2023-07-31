تنظيم "داعش" يعلن تبنيه التفجير الإرهابي في باكستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين، تبنيه للتفجير الذي ضرب منطقة باجور في باكستان، والذي أسفر عن مصرع عدد كبير من المواطنين.

وكشفت السلطات الباكستانية أن التفجير الإرهابي الذي ضرب منطقة باجور أسفر عن مقتل 54 شخص وإصابة 200 آخرين.

وفي بيان على تطبيق "تليجرام" أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث الذي استهدف تجمع سياسي في منطقة باجور.

وكشف مسؤولون باكستانيون عن تفاصيل الحادث، حيث أكد رئيس دائرة مكافحة الإرهاب في باكستان، شوكت عباس، إن التفجير تسبب في مصرع ما لا يقل عن 23 شخص كلهم تقل أعمارهم 18 عامًا.