لاعب الصفاقسي حسين علي يعتذر لطارق حامد

قدم العراقي حسين علي جاسم، لاعب الصفاقسي التونسي، اليوم الإثنين، اعتذارًا رسميًا لطارق حامد لاعب الاتحاد السعودي، بعد ما تسبب في تعرضه لإصابة قوية في مباراة الفريقين أمس بالبطولة العربية.

وتعرض طارق حامد، لإصابة قوية بالوجه في مواجهة الصفاقسي، إثر تدخل عنيف من العراقي حسين علي جاسم.

وسقط حامد أرضا قبل أن يركله جاسم في الوجه، فحصل الأخير على بطاقة حمراء مباشرة، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار".

وخرج طارق حامد متأثرا بالإصابة وتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وقال حسين علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام": "أقدم اعتذاري الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد، بعد حالة الضرب غير المتعمدة من قبلي، حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي لم أؤذي لاعبا".

وأضاف: "ويشهد الله أن الحالة التي حصلت مع طارق لم تكن متعمدة، وأقدم اعتذاري الشديد له، وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى اللعب".

وأعلن اتحاد جدة اليوم الإثنين، أن طارق حامد، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، على موضع إصابته.