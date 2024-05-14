مئات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" في ذكرى احتلال فلسطين

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وسط دعوات لاقتحام جماعي؛ إحياء لذكرى احتلال فلسطين.

وأدى المستوطنون، الذين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند قبة الصخرة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.