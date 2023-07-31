إغلاق 13 منشأة وإعدام أغذية فاسدة في رأس البر بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية بمصيف راس البر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحةبدمياط.

و شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية علي ١٣ منشأة برأس البر وتم التوصية بغلقها إداريا وأسفرت عن تحرير ٥٠ محضر جنحة صحية وتم قيد المحاضر لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.

وتم ضبط ٥٦٠ كيلو ايس كريم وزبادى وقشطة وتم اعدام ١٨٥ كيلو اغذية متنوعة متغيرة الخواص الطبيعية و اعدام ٢١٥ لتر عصائر وزيت طعام سبق استعماله من الطاسة.

كما تم سحب ١٠ عينات من الاغذية المتنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى

وتهيب مديرية الصحة بدمياط المواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غلق إحدى المطاعم و الكافيتريات بشارع النيل بمدينة رأس البر على خلفية حدوث حالات نزلات معوية بعد تناولهم لوجبات طعام بها ، مما أدى إلى دخولهم المستشفيات لتلقى العلاج .

وفور رصد ذلك ، كانت " المحافظ " قد أمرت بتوجيه لجنة من مديرية الصحة إلى المكان، والتى رصدت مخالفات للاشتراطات الصحية وعدم تخزين اللحوم بشكل صحيح و كذلك عدم اتباع إجراءات النظافة العامة ،كما قامت بسحب عينات من اللحوم المطهية و إعدام ٢٥ لتر زيت سبق استخدامه وأيضًا ٥٣ كيلوجرام طعام واغذية لتغير خواصها مما أدى إلى عدم صلاحيتها ، هذا إلى جانب سحب مسحات من العمال والاوانى .

وتواصلت " محافظ دمياط " مع مدير مديرية الصحة للاطمئنان على الحالة العامة للمصابين ،حيث يتلقى ٩ حالات العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر و ٤ حالات بمستشفى الحميات بمدينة دمياط، وأكد مدير المديرية أن الحالات مستقرة بشكل كبير بعد تلقيهم العلاج و تم وضعهم تحت الملاحظة.

وأكدت " الدكتورة منال عوض " ضرورة التنسيق بين الوحدة المحلية بالمدينة والمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المطعم ، مؤكدة على تكثيف الحملات على جميع المطاعم والكافيتريات للتأكد من سلامة الاطعمة المقدمة و اتباع الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين.