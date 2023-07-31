برامج جديدة بتجارة بنها لمواكبة متطلبات سوق العمل

أعلن الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة بجامعة بنها، فتح برامج دراسية جديدة متميزة بنظام الساعات المعتمدة وهما برنامجين نظم معلومات الأعمال ، والمحاسبة وتحليل الأعمال.

وأكد الدكتور سامي غنيمي، أن البرامج الجديدة تأتى لمواكبة متطلبات سوق العمل و استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا الى أن هناك عدد من المميزات عند الالتحاق بهذه البرامج وهي أن الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتم قبول جميع التحويلات من جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة من أنحاء الجمهورية، كما أنها تقبل التحويلات من جميع البرامج بالكليات المختلفة ، كما أن الدراسة في بنها والعبور بناء على رغبة الطالب

وأشار عميد الكلية، إلى أن هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة ، وتضم نخبة منتقاة من أساتذة التجارة والحاسبات والمعلومات، كما أن هذه البرامج تعمل على تأهيل خريجي هذه البرامج وتتيح لهم فرص عمل متنوعة ومميزة مثل العمل في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وكذلك إنشاء قواعد البيانات المتخصصة، وتصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية ، والتجارة والتسويق الالكتروني، وتحليل وتصميم النظم الإدارية بمختلف شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى هيكلة وتصميم شبكات المعلومات لمنظمات الأعمال، كما أنها تعمل على إعداد خريجين قادرين على اتخاذ القرارات وحل المشكلات الإدارية والمالية والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

ولفت الدكتور سامي غنيمي، إلي توافر أربع برامج متخصصة في أعمال المنظمات باللغة الإنجليزية بالكلية تخصصات ( المحاسبة ، إدارة الأعمال، الاقتصاد ، الإحصاء والتأمين) .