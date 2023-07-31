معهد إعداد القادة يشهد انطلاق فعاليات الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية

انطلقت فعاليات الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية بعنوان "سفراء العمل الاجتماعي" الذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يهدف الملتقى إلى تعزيز دور الطلاب في تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرات القومية الرئاسية، ويأتى هذا الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

وخلال كلمته نقل الدكتور كريم همام، مدير المعهد، تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الملتقى يأتي في إطار سعي المعهد الدائم لتوفير بيئة تدريبية مثالية لتنمية مهارات القيادة والتفكير الاجتماعي لدى الطلاب، فلأول مرة يلتقى طلاب العلوم الإجتماعية فى برنامج تدريبي يعزز العمل الاجتماعى والإنسانى الذى هو أساس ثبات المجتمع.

كما أكد مدير معهد إعداد القادة أن هذا الملتقى يعد فرصة للطلاب لتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال القيادة الاجتماعية، وصقل مهاراتهم وتحفيزهم لتحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، موضحًا أن الطلاب الاجتماعيين هم العقول الواعدة التي ستسهم في بناء مستقبل مصر المزدهر، فالعمل الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وله دور ريادي في تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية المختلفة.

وأعرب الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، عن سعادته بانعقاد هذا الملتقى الطلابي، الذي يخاطب عقول الشباب، مشيدًا بالجهود التي يبذلها المعهد في تعزيز قيم القيادة والعمل الاجتماعي بين الطلاب، موضحا أن هناك قادة تخرجوا من هذا الصرح العظيم وهم الآن الحصن المؤثر فى صد ومواجهة الشائعات فى المجتمع.

واكد نقيب الاجتماعيين، أهمية العمل بإخلاص ويكون مجردا من المصالح الشخصية، وحث على ضرورة تحصين الشباب بالمعارف لكى يكونوا قادرين على الاضافة فى العمل الاجتماعي، فبهذه المعرفة يستطيعون من خلالها تحديد المشكلات الإجتماعية وترتيب أولوياتها.

وتحدث عن المسؤولية الاجتماعية، لذا سعت النقابة لإنشاء أكبر وحدة للتدريب والبحوث للمهن الاجتماعية، مشددا على الشباب بضرورة تحصيل العلم والمهارات المختلفة لتحظي المهن الإجتماعية بمكانة كبيرة، مؤكدا على ضرورة أن نتخذ من الناجحين قدوة فى تطوير المعرفة.

كما أشار إلى الخدمات التى تقوم بها النقابة وفروع النقابة فى المحافظات المختلفة حتى يستفيد منها الطلاب او الخريجين.

وفى نهاية فعاليات الجلسة الافتتاحية تم تكريم نقيب الاجتماعيين، كما تم تكريم الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكيل المعهد السابق لجهوده خلال فترة عمله.

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