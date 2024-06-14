محافظ بني سويف يناقش مستجدات المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بتكثيف حملات وبرامج التوعية، بهدف حث المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة على المشاركة في المبادرة في دورتها الثالثة، وتقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية.

يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع الابتكار في مجالات البيئة والطاقة والتكنولوجيا.



جاء ذلك خلال مناقشته أعضاء اللجنة التنسيقية، لمستجدات مشاركة المحافظة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث استعرضت منسق المحافظة في المبادرة نهى محمد، تقريرا مفصلا عن الموقف التنفيذي، وعن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وكذا الجهود الإعلامية المبذولة للتوعية بأهمية المبادرة. والتسجيل فى دورتها الثالثة على الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/،



وأكد الدكتور غنيم، أهمية دور المبادرات الخضراء في تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي. وأوضح أن الهدف من تكثيف الحملات التوعوية، هو توصيل المعلومات والإرشادات اللازمة للمواطنين والشركات حول كيفية المشاركة في المبادرة، وتقديم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.

وأضاف أن اللجنة المعنية ستقوم بتقييم المشروعات المقدمة وفق معايير دقيقة تشمل الابتكار، والاستدامة، والجدوى الاقتصادية، والإسهام في حل المشاكل البيئية.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم المشروعات التي تستخدم التقنيات الحديثة بطرق مبتكرة وفعالة لحل المشاكل البيئية، وتشمل هذه المشروعات مجالات عدة مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وإعادة التدوير، والزراعة الذكية وغيرها.

وشدد على أن المشاركة في هذه المبادرة ليست مقتصرة على فئة معينة، بل مفتوحة لجميع فئات المجتمع بما في ذلك الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال.

وفي سياق متصل، قامت اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، بوضع خطة متكاملة لتكثيف حملات التوعية على مستوى المحافظة.

تشمل الخطة عقد ورش عمل وندوات تثقيفية في مختلف المراكز والقرى، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلانية عبر وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم توفير مواد توعوية وإرشادية توضح كيفية التقديم والمشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للمشاركين وتقديم الدعم الفني لهم.

وأعرب الدكتور غنيم عن ثقته في قدرة أبناء بني سويف على تقديم مشروعات متميزة، تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للمشروعات الفائزة، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ودعا جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والمشاركة الفعالة فيها.