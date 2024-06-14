النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل بالعياط

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل منزل بمنطقة العياط، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة والاستماع الى إفادات قاطني المنزل عن أسباب الحريق.

حريق منزل بالعياط

البداية بإخطار تلقته الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز.

وعلى الفور دفعت الادارة العامة للحماية المدنية بسيارة اطفاء، بالتنسيق مع مأمور المركز، الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص ان الحريق نشب داخل منزل، وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الاطفاء، وانه لم يسفر عن وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.