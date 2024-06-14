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الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولي اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل

لجنة الاستثمار في
لجنة الاستثمار في غرفة القاهرة
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عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة الاستثمار أول إجتماعاتها بعد تشكيلها مؤخرا لبحث خطة عملها في الفترة القادمة وذلك أمس الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفراس" لتمكين اكبر عدد من اعضائها من المشاركة في الاجتماع.
وترأس الاجتماع احمد شيرين رئيس اللجنة حيث تم استعراض الاراء حول خطة العمل والرؤية المستقبلية التي تتعلق بملف الاستثمار في مصر وسبل دعم المستثمرين تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .
كما تناولت المناقشات سبل تنمية الاستثمار حسب اللوائح والقوانين المنظمة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة  حتي تكون خطة العمل شاملة كافة جوانب التطوير والتنمية وجذب مزيدا من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية للسوق المحلي.
ومن ضمن محاور المناقشات أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتسهيل التعاون بما يحقق تنمية ملف الاستثمار الذي يمثل أهيمة خاصة.
وأختتمت اللجنة إجتماعها بان خطة العمل مطروحة لاستكمال المقترحات والاراء والافكار التي من شانها تنفيذ ورقة عمل تحقق الهدف الاسمي من تشكيل اللجنة وهو تنمية الاستثمار في مصر ودعم المستثمرين وجذب مزيدا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

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