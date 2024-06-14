"أما أنا فصلاة".. ختام المؤتمر السنوي لمخدومي فرح وعطاء بالقاهرة

ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء، أنه برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "أما أنا فصلاة"، اختتمت أمس، فعاليات المؤتمر السنوي لمخدومي فرح وعطاء بالقاهرة.

أقيم المؤتمر في الفترة من العاشر، وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري، وذلك بفيلا الشهيد، بفايد، بمشاركة ثلاثة عشر كنيسة، من رعايا القاهرة.

شارك أيضًا كلٌ من: الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، والقمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، والقمص أنطونيوس سماحة، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بالإضافة إلى الأخت منال مجلع، والأخت روزانا عدلي، من الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس بالمعادي.

كذلك، شهد المؤتمر مشاركة الأخت ماري يونان، والأخ مجدي حنا، والأخت فيفي سمعان، والأخ سعد طلعت، والأخت مريم عطا، مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

بدأ اليوم الختامي بصلاة مسبحة قلب يسوع، وتلاوة بعض الترانيم الروحية، بقيادة الأخوات الراهبات، ومخدومي فرح وعطاء، ثم جرى الاحتفال بصلاة القداس الإلهي.

وعقب ذلك، ألقى الأب جورج تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان “ولا تدخلنا في تجربة”، وانتهى المؤتمر بالتقييم الختامي، ثم قدم المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والأخت ماري يونان كلمات الشكر لجميع من ساهم في إنجاح المؤتمر، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.