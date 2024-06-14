رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، باسم مجلس جامعة أسيوط، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين؛ بأسمى آيات التهاني، وأصدق التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيدها عليه بموفور الصحة، ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية، والشعب المصري، بالأمن، والاستقرار، والسلام.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى حرص العلماء، وشباب الباحثين بمختلف تخصصاتهم بجامعة أسيوط؛ على مواصلة العطاء، وبذل المزيد من الجهد بدون توقف خلال المرحلة المقبلة؛ لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس السيسي في أنحاء الجمهورية؛ بهدف تحقيق تطلعات المواطنين.