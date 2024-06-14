الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في حريق شقة سكنية بالوراق

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أصيبوا فى حريق شقة سكنية بمنطقة الوراق، تمهيدًا للاستماع إلى إفادتهم حول الحادث، وكلفت المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

إصابة 4 في حريق شقة

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، ووقوع إصابات.

ومن فورها دعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتي إطفاء، بالتنسيق مع مأمور القسم، وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، نشوب حريق داخل شقة سكنية أسفر عن إصابة 4 أشخاص كانوا بداخلها.

نحج رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.