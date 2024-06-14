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الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسكندرية: تشكيل غرفة عمليات لاستقبال الشكاوى خلال أيام العيد

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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أعلنت محافظة الإسكندرية ممثله فى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تم توزيع كل مفتشي الإدارة علي طول الشريط الساحلي الكورنيش بقطاعيه الشرقي والغربي للتواجد علي الشواطئ وبين المصطافين لأحكام السيطرة والرقابة علي عمال الشواطى ومنع أى أعمال بلطجة وفرض إتاوات واتخاذ كافة الإجراءات الفورية فى حالة حدوث أى مخالفة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات من باقى موظفى الإدارة للانتشار علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الإدارة الرسمية وموقع الإدارة، لاستقبال كافة الشكاوى من الرواد خلال أيام عيد الأضحى المبارك وإبلاغ المفتش المختص بمكان حدوثها للعمل على حلها فورا.

وسيتم الإعلان عن نسب الإشغال على الشواطئ كل ساعتين وسيتم الإعلان عن الشواطئ التى وصلت نسب أشغالها إلى 100% وتوجيه الرواد للشواطئ التى ما زالت نسب أشغالها لم تكتمل.

وحذرت السياحة والمصايف من عدم دفع الإكرامية “ممنوعة”، لافتة إلى إنه في حال فرضها على المواطن عليه التواصل مع المسؤولين.

 

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