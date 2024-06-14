النيابة تستعلم عن صحة شخص صدمته سيارة بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن صحة شخص أصيب فى حادث اصطدام بسيارة ملاكى مسرعة بالهرم، تمهيدا لسؤاله عن ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث عقب ضبطه من قبل رجال الامن، وطلبت تحريات اجهز الامن حول الواقعة.

صدمته سيارة

البداية كانت ببلاغ تلقته الادارة العامة لمرور الجيزه، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم اسفر عن وقوع مصابين بشارع الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الامنية والمرورية وبصحبتهم سيارة إسعاف الى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص، اصابة شخص اثناء صدمته سيارة مسرعة اثناء عبورة الطريق.

تم نقل الشخص المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.