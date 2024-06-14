الأب مراد مجلع يترأس قداس عيد القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر

ترأس مساء أمس، الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، قداس عيد القديس أنطونيوس البدواني، حسب الطقس اللاتيني، وذلك بكنيسة ومزار القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر.

شارك في الصلاة الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، المسؤول عن المزار، وراعي الكنيسة، وعدد من الآباء الرهبان بالدير، كما تضمنت الذبيحة الإلهية التطواف الاحتفالي.

وفي صباح نفس اليوم، أقيمت عدة قداسات إلهية، احتفالًا بعيد القديس أنطونيوس البدواني منها: قداس بحسب الطقس القبطي، وترأسه الأب مينا حنا الفرنسيسكاني، وقداس حسب الطقس اللاتيني، وترأسه الأب نيكولا ماورو الفرنسيسكاني، وقداس آخر بحسب الطقس القبطي، وترأسه الأب أوغسطينوس موريس.