الاتحاد الأوروبي: نعمل مع مصر والأردن وشركاء المنطقة لتهدئة الوضع في غزة

قال لويس ميجيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إنهم يسعون عبر القنوات الدبلوماسية، للضغط على إسرائيل وحماس، لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة، موضحا أنهم يعملون مع مصر والأردن والشركاء في المنطقة لتهدئة الوضع في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن دول أوروبا بمجلس الأمن، صوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة على الرغم من انقسام الدول الأعضاء.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الصراعات على مستوى العالم وصلت إلى ذروتها، بسبب غياب آلية تنفيذ القرارات لدى مجلس الأمن، مستطردا “ندعم جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة”.



