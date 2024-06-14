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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة مندوب مبيعات وسائق في حادث سير بالمنيا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا
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أصيب مندوب مبيعات وسائق، اليوم الجمعة، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالمنيا. 

تلقي  اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز سمالوط. 

أسفر الحادث عن إصابة كلا من، (طوسون صلاح عبد الرحيم 42 سنة سائق مقيم أبوقرقاص، مصاب بكسر بالذراع الأيسر - محمد نصر محمد 40 سنة مندوب مبيعات مقيم المنيا، مصاب بكسر بالذراع الأيسر )، تم نقل المصابان لمستشفي سمالوط النموذجي. 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق. 

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