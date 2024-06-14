روسيا تدرج "الفيلق الوطني الجورجي" شبه العسكرية على قائمتها للمنظمات الإرهابية

أعلنت محكمة روسية / اليوم الجمعة / إدراج وحدة"الفيلق الوطني الجورجي" شبه العسكرية على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وفقا للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله إنه "بناء على الأدلة التي جمعها جهاز الأمن الفيدرالي، أعلنت المحكمة العسكرية للمنطقة الجنوبية أن الوحدة شبه العسكرية للفيلق الوطني الجورجي منظمة إرهابية".

وتابع البيان أنه وفقا للقرار المذكور أعلاه والقانون الاتحادي "بشأن مكافحة الإرهاب، تم إدراج الوحدة في قائمة العقوبات".

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن المنظمات المدرجة على القائمة الفيدرالية الموحدة للمنظمات، بما في ذلك المنظمات الأجنبية والدولية، المعلنة كمنظمات إرهابية وفقا للقانون الروسي، أنشطتها محظورة على أراضي روسيا.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن الوحدة تأسست عام 2014 "تحت رعاية مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ويعد الفيلق الوطني الجورجي حاليا أكبر تشكيل مسلح مكوّن من جنسيات مختلفة".

وقال إن أعضاء الوحدة يشاركون في الأعمال العدائية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ويشاركون أيضا في تنظيم أعمال تخريبية وإرهابية على الأراضي الروسية، وتعذيب جنود روس وقتل مدنيين.

وأوضح البيان أنه في الوقت الحاضر، يواصل جهاز الأمن الفيدرالي اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد وإزالة التهديدات التي يتعرض لها أمن الدولة الروسية من أعضاء منظمة" الفيلق الوطني الجورجي" الإرهابية.

