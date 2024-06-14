صيام يوم عرفة.. وجبة السحور والإفطار المثالية في الطقس الحار

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، غدا السبت، في صعود جبل عرفات وهو من أهم مناسك الحج، حيث ترتفع درجة حرارة الجو ، ويحرص الكثيرون لصيام في هذا اليوم المبارك، ويجب الإهتمام بوجبة السحور والإفطار، لتقليل الإصابة بالجفاف أو الاصابة ببعض المضاعفات الصحية مثل الدوخة والهبوط والإصابة بالجفاف المرتبطة بارتفاع درجة حرارة الطقس.

وحول ذلك توضح الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن هناك العديد من النصائح والإرشادات الغذائية المفيدة التي يجب الالتزام بها في صيام يوم عرفات، لتجنب التعرض للهبوط والدوخة والإصابة بالجفاف، ومنها:

-وجبة السحور

يجب تناول الأطعمة الغذائية المفيدة التي تعمل علي تعويض الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية المطلوبة، مثل الماء والألياف والبوتاسيوم والصوديوم، لذا يجب تناول الفول، والحمص والعدس أو الجبن ، والفواكه المحتوية علي الألياف والماء كالبطيخ والكانتلوب والشمام والهدف من ذلك تعويض الجسم بالعناصر الغذائية التي يفقدها خلال ساعات الصيام.

-وجبة الإفطار

يمكنك تقسيم وجبة الإفطار إلي جزأين، فى البداية ابدأ بالسوائل لتعويض الجسم ما تم فقدانه من السوائل خلال فترة الصيام، وبعد ذلك ابدأ بتناول الطعام بشكل صحي، وهو طبق من السلطة الخضراء مع النشويات كالبطاطس أو الأرز أو الخبز أو المكرونة مع قطعة من البروتين.

وأضافت شعير، بأنه يجب الإفطار علي ماء وتمر و عدم تناول السكريات في وجبة الإفطار حتي لا يتعرض الشخص بالهبوط والإجهاد الشديد، نتيجة لارتفاع نسبة السكر بشكل مفاجئ في الدم بعد فترة زمنية طويلة.

ولابد من الاهتمام بتناول الماء، وبكميات كثيرة علي مدار اليوم حتي لا يتعرض الشخص للجفاف أو الهبوط.