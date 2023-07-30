الصحة الحيوانية في ليبيا تحذر من فيروس التهاب الجلد العقدي للأبقار

قال مدير عام المركز الوطني للصحة الحيوانية في ليبيا عبد الرحمن اجبيل، إن المركز تسلم ثمانية بلاغات من مزارع مختلفة غرب البلاد، لأبقار مصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وقال اجبيل في تصريح لــ RT إن المرض يسجل لأول مرة في البلاد، بسبب عمليات دخول الأبقار والمواشي بطرق غير مشروعة من دول السودان والنيجر اللذان يشهدان توترا أمنيا.

وعن اللقاحات المضادة للمرض، أوضح مدير المركز أن ليبيا تفتقر إلى أبسط الإمكانات لمواجهة الأوبئة والأمراض ما يهدد الثروة الحيوانية في البلاد.