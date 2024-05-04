محلل سياسي: الصراع العربي الإسرائيلي لم يخضع للقانون الدولي منذ بروزه

قال الدكتور خالد شنيكات، المحلل السياسي الأردني، إنه منذ بروز الصراع العربي الإسرائيلي على الأقل بنهاية الأربعينيات منذ اليوم لم يخضع للقانون الدولي، إسرائيل لم تخضع للقانون الدولي سواء بقرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة أو قرارات من جهات دولية أخرى.

وأضاف «شنيكات»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن القضية التي يتم التعامل مع إسرائيل هو بالبعد السياسي المسيطر كل الوضع، فرغم كل الجرائم الكبيرة التي تقترف في قطاع غزة، وهي جرائم فظيعة للغاية حينما تستهدف مجمعا طبيا كاملا مثل مجمع الشفاء الطبي أو مجمع ناصر وغيرها من قتل المدنيين واستهداف البني التحتية كل ذلك يطرح سؤالا: «أين العدالة الدولية؟»

وتابع: «في هذه الحرب هناك قرار من مجلس الأمن الدولي ملزم بإيقاف إطلاق النار، ولن يتم تنفيذه، هناك حجج كثيرة لهذه الأسباب من ضمنها أن إسرائيل تمتلك نظاما قضائيا وأنها دولة ديمقراطية، الأبعاد السياسية هي التي تفسر ما يحدث بسبب العلاقة الخاصة التي تربط تل أبيب بواشنطن ما يفسر ذلك».