محافظ القليوبية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة العذراء ببنها

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ.

وألقى نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا عظة عن قيامة السيد المسيح، مؤكدًا على ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والإنتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم.

وقدم المحافظ التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد معربا عن تمنياته القلبية بأن يكون عيدا سعيدا، وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية.

وشهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن عيد القيامة المجيد، فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بتلك المناسبة.

ومن جانبه توجّه الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بالشكر لمحافظ القليوبية على تهنئته بعيد القيامة المجيد، معربًا عن تمنياته لكل القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة التوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وفي سياق متصل اتخذت مديرية أمن القليوبية كافة التدابير الامنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها واليها بالإضافة إلي وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.

قداس عيد القيامة

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