اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الخصوص

نشب حريق، اليوم السبت، داخل شقة سكنية في مدينة الخصوص، بمحافظة القليوبية.

والتهمت النيران كافة محتويات المنزل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع محمد فكرة بمدينة الخصوص.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب في شقة سكنية بالطابق الخامس ملك "إدور أ ن" 54 عامًا، موظف بالخصوص.

جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.