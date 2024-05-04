محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التهنئة للأقباط الأرثوذوكس بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال ترأسه لوفد المحافظة لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بمدينة الجيزة، حيث كان فى استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها .

وأكد اللواء أحمد راشد خلال كلمته عن قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره .

من جانبه رحب الأنبا ثيؤدوسيوس بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له مهنئاً الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد ومتمنياً أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.

وتقدم أسقف الجيزة بالشكر والتحية لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية للحضور والمشاركة ولجهودهم فى سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والسيد إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبد الحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد للمحافظة والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الآمنية بقطاع أمن الجيزة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء ذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وفضيلة الشيخ أيمن عبود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشؤون الصحية الاستاذ اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى .